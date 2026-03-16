Росконгресс сдвинул Кавказский инвестфорум–2026 на конец апреля

Росконгресс перенес Кавказский инвестиционный форум–2026 на более ранние сроки: мероприятие в МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах пройдет не в мае, а с 28 по 30 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба Росконгресса.

По данным фонда, форум попрежнему сохранит площадку в Минеральных Водах и формат трехдневной деловой программы. Ранее оргкомитет под председательством вице-премьера Александра Новака утвердил даты 17–19 мая, о чем сообщали правительство России и профильные ресурсы «Кавказ.РФ». В пресс-релизе Росконгресса о новых датах причины переноса не раскрываются, но формат мероприятия и его позиционирование как ключевой площадки для обсуждения экономического развития Северо-Кавказского федерального округа сохраняются.

Организаторы рассчитывают, что перенос сроков не повлияет на интерес аудитории и даже позволит нарастить масштабы. Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин ранее заявлял, что в 2026 году КИФ соберет около 6 тыс. участников против примерно 4 тыс. делегатов годом ранее. По его словам, приглашения направили в 50 иностранных государств-партнеров, что заметно расширяет международный блок форума по сравнению с прошлыми годами. В 2025 году форум посетили 4 тыс. человек, было подписано 86 инвестиционных соглашений на 206,8 млрд руб., что создало для КИФ-2026 более высокую планку по результатам.

Деловая программа КИФ-2026, по информации организаторов и региональных властей, сфокусируется на развитии ключевых отраслей северокавказской экономики: агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, туризма, образования, цифровых технологий, промышленности и энергетики. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркивали, что форум должен стать одной из главных площадок для выстраивания экономических связей России со странами Азово-Черноморского и Каспийского регионов.

Как ранее писал «КоммерсантЪ», в 2025 году в Минеральных Водах собрались около 4 тыс. делегатов и 430 спикеров из 33 стран, а общее число соглашений превысило 100 на сумму свыше 106 млрд руб., что укрепило статус площадки «МинводыЭКСПО» как базовой для КИФ. Форум организуют правительство России, Минэкономразвития и фонд «Росконгресс» при поддержке региональных властей. Власти Ставропольского края рассматривают КИФ как инструмент привлечения инвестиций в сельское хозяйство, логистику, туризм и высокие технологии, а также как механизм продвижения кадрового и молодежного потенциала Северного Кавказа.

Станислав Маслаков