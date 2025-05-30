Ставрополье привлекло 303 млрд рублей инвестиций на КИФ-2025

На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах власти Ставропольского края подписали девять соглашений о реализации проектов общей стоимостью 303 млрд руб., которые создадут 16 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

Мероприятие на площадке Минводы ЭКСПО посетили свыше 4 тысяч участников из России и 32 зарубежных стран.

По результатам форума расширится банковская поддержка малого и среднего бизнеса, увеличится объем частных инвестиций в сельское хозяйство. Появится возможность приобретать коммунальную и сельскохозяйственную технику в лизинг на льготных условиях.

Краевое министерство экономического развития получило поручение обеспечить сопровождение каждого проекта для достижения максимального результата.

С 25 по 27 мая в Минеральных Водах прошел второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включала деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов