Ставрополье привлекло 303 млрд рублей инвестиций на КИФ-2025
КИФ-2025 принес Ставрополью 16 тысяч новых рабочих мест
На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах власти Ставропольского края подписали девять соглашений о реализации проектов общей стоимостью 303 млрд руб., которые создадут 16 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Владимир Владимиров / t.me
Мероприятие на площадке Минводы ЭКСПО посетили свыше 4 тысяч участников из России и 32 зарубежных стран.
По результатам форума расширится банковская поддержка малого и среднего бизнеса, увеличится объем частных инвестиций в сельское хозяйство. Появится возможность приобретать коммунальную и сельскохозяйственную технику в лизинг на льготных условиях.
Краевое министерство экономического развития получило поручение обеспечить сопровождение каждого проекта для достижения максимального результата.
С 25 по 27 мая в Минеральных Водах прошел второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включала деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.