Блогеру Лерчек назначили курс химиотерапии

Обвиняемой в выводе средств блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) назначили курс химиотерапии. Об этом в соцсетях сообщил ее гражданский муж Луис Сквиччиарини. По его словам, у блогера диагностировали рак желудка четвертой степени.

Господин Сквиччиарини отметил, что у Валерии Чекалиной обнаружили рак «с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких». «Завтра Валерия начинает химиотерапию. Мы — ее семья и друзья — делаем все возможное, чтобы помочь ей пройти через это трудное испытание»,— сообщил гражданский муж блогера.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе более 250 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги бывшие супруги получили с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, Артем Чекалин — признает частично. Оба находятся под домашним арестом.

24 февраля Валерия Чекалина родила четвертого ребенка от Луиса Сквиччиарини, 2 марта ее выписали из больницы. На следующий день блогера доставили в реанимацию онкологического отделения. В феврале перед заседанием суда блогера уже госпитализировали из-за болей в суставе. 8 марта Луис Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек обнаружили метастазы в легких. По его словам, девушке провели операцию на позвоночнике, поскольку «несколько позвонков уже начали разрушаться».

