Блогер Лерчек не придет в суд по делу о выводе денег за рубеж

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не примет участие в судебном заседании по делу о выводе денег за рубеж, сообщила ТАСС ее адвокат Юлия Лисановская.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Чекалина в понедельник начала курс лучевой терапии. Она рассчитана на пять курсов, но будет делаться в зависимости от результатов первого курса»,— уточнила защитница блогера.

24 февраля Валерия Чекалина родила четвертого ребенка. Через несколько дней блогера госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. 8 марта отец ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек диагностировали рак с метастазами в легкие, ноги и позвоночник. По его словам, врачи провели операцию на позвоночнике из-за разрушения позвонков. 13 марта у блогера начался курс химиотерапии.

Следствие считает, что Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин вывели более 250 млн руб. на счета иностранной компании в ОАЭ по поддельным документам. Средства получили от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина вину не признает. Оба находятся под домашним арестом с октября 2024 года.

