Средняя цена проживания в Геленджике составила 5,2 тысяч рублей за сутки

Геленджик вошел в топ туристических направлений, востребованных для отдыха компаниями в марте 2026 года. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», средняя стоимость проживания на курорте составляет 5,2 тыс. руб. за сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Согласно результатам исследования «Твил.ру», компании отдыхают в Геленджике примерно три ночи. На такой же срок туристы едут отдыхать в Сочи, но средняя цена за размещение в отеле там ниже — около 4,5 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре приезжие чаще останавливаются на две ночи со средней стоимостью проживания 4,3 тыс. руб.

Первое место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, на который приходится 9% всех бронирований отдыха компаниями. На второй строчке рейтинга расположилась Москва с 8%, а тройку замкнул Сочи с 7% бронирований.

София Моисеенко