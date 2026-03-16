Сочи вошел в топ-3 направлений для отдыха компаниями в марте

Сочи вошел в тройку наиболее популярных направлений в России для отдыха компаниями в марте 2026 года. Такие данные представил российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», который проанализировал предпочтения путешественников при выборе мест для совместных поездок.

Согласно исследованию сервиса, первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург — на него пришлось 9% всех бронирований для отдыха компаниями. Вторую позицию заняла Москва с долей 8%. Сочи оказался на третьем месте — на курорт приходится около 7% бронирований.

Далее в списке наиболее востребованных направлений следуют Краснодар, Казань, Геленджик, Калининград, Ялта и Шерегеш. Замыкает первую десятку Красная Поляна. Аналитики сервиса отмечают, что весенние месяцы традиционно считаются удобным временем для поездок с друзьями и небольшими группами.

Отдых в компании часто оказывается более выгодным по стоимости. Когда расходы на проживание делятся между несколькими людьми, стоимость размещения на одного человека снижается, что делает такие поездки более доступными.

По данным «Твил.ру», туристы, выбирающие Сочи для совместного отдыха, в среднем планируют провести на курорте около трех ночей. Средняя стоимость проживания за ночь составляет 4,5 тыс. руб. В Краснодаре путешественники обычно бронируют жилье на две ночи, при этом средняя стоимость составляет 4,3 тыс. руб. за ночь. В Геленджике компании отдыхают примерно три ночи, а средняя цена проживания достигает 5,2 тыс. руб. за сутки.

Отдельно выделяется Красная Поляна, где туристы проводят больше времени — в среднем шесть ночей. При этом стоимость проживания там заметно выше и составляет около 7,9 тыс. руб. за ночь.

Ранее сервис «Твил.ру» также представил рейтинг наиболее популярных направлений для бронирования апартаментов в марте 2026 года. В этом списке лидером стала Москва с долей 12%. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 10%, а третью позицию занял Краснодар — около 5% бронирований. В первую десятку также вошли Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Пятигорск и Ялта.

Мария Удовик