Индикаторы

Нефть дорожает

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Военные действия на Ближнем Востоке привели к резкому росту цен на энергоносители. За первую неделю марта цены на газ выросли на 63%, до $650 за 1 тыс. куб. м, а на нефть марки Brent — на 24,5%. Причина — в остановке добычи на крупнейшем в мире газовом месторождении в Катаре и блокаде Ормузского пролива силами КСИР. По данным Reuters, 12 марта цена российской Urals поднялась до $100,67 за баррель, в то время как Brent торговалась за $99.

То есть российская нефть вместо дисконта в $23 к Brent в феврале в марте стала торговаться с премией в $1,67.

Вклады дешевеют

За год средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших российских банков снизилась с 20,7% до 13,9%, следует из данных Банка России. Причина — в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ: год назад ключевая ставка составляла 21%, а к марту нынешнего — 15,5%.

По данным ЦБ в январе 2026 года общий объем средств физических лиц на депозитах и счетах сократился более чем на 1 трлн руб., до 62,5 трлн руб.

Множатся инвестсчета

После провала привлечения средств в сегменте индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в 2024 году в 2025-м темпы их открытия выросли. По данным Банка России, по итогам 2025 года общее число действующих ИИС превысило 6,4 млн. За год число счетов выросло на 345 тыс., что в шесть раз больше прироста за весь 2024 год.

По данным Банка России, активы на ИИС за год выросли в полтора раза, до 888,3 млрд руб.

Не дешевеет автосервис

За прошлый год цена техобслуживания автомобилей выросла на 20–25%, говорят эксперты. Причем для некоторых моделей скачок цен оказался даже более значимым — на 30–40%. Во многом именно из-за роста цен объемы рынка автомобильного техобслуживания бьют рекорды.

По данным «Автостата», в 2025 году рынок сервисных услуг для легковых машин в России достиг 1,204 трлн руб., вдвое больше, чем в 2020 году, когда объем рынка оценивался в 642 млрд руб.

