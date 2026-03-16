Экс-советник мэра Сочи Родион Пищур не смог обжаловать арест имущества

Краснодарский краевой суд частично удовлетворил жалобу защиты по уголовному делу об организации преступного сообщества в сфере ритуальных услуг. Арест снят с квартиры родственника одного из обвиняемых — Виктора Данильчука. В остальной части определение Октябрьского районного суда Краснодара о наложении ареста на имущество других фигурантов оставлено без изменений. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как ранее писал «Ъ», в ноябре 2025 года Центральный райсуд Сочи провел первое слушание по делу об организации преступного сообщества в сфере ритуальных услуг. На скамье подсудимых — 13 человек. В их числе бывший советник экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского — Родион Пищур (следствие считает его организатором ОПГ), а также начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации Станислав Гармаш, генеральный директор ООО «Ритуал-Сочи» Валентина Синицына, главный бухгалтер компании, администратор пункта приема заказов, землекопы, а также начальник отдела САНООПУ «Ритуал» Виктор Данильчук, его подчиненный и индивидуальный предприниматель.

«Злоумышленники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячный доход группировки мог составлять 10–15 млн руб.»,— рассказали в региональном следственном управлении СКР.

Следствием установлено 79 эпизодов получения взятки (п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также создание и участие в преступном сообществе (ч. 1–3 ст. 210 УК РФ). Согласно обвинению, организованная группа действовала в период с 18 августа 2023 года по 30 июля 2024 года. Общая сумма взяток, по версии обвинения, превышает 12,8 млн руб.

Санкции статей, вменяемых фигурантам, предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Помимо тюремных сроков, обвиняемым грозят многомиллионные штрафы — до 60-кратной суммы взятки.

Родион Пищур и его сообщники были арестованы в июле 2024 года. Фигуранты дела не признают вину и настаивают на том, что участки под захоронение в Сочи распределялись на законных основаниях.

Наталья Решетняк