Глава подмосковного Звездного городка отправлен под домашний арест за взятку

Мэра подмосковного Звездного городка Евгения Баришевского заподозрили в получении крупной взятки. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении господина Баришевского возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере). Какие-либо детали пока неизвестны. Следствие ходатайствовало о его аресте.

44-летний Евгений Баришевский занимает пост с 2017 года. В 2014–2016 годах возглавлял администрацию Орехово-Зуева. Дважды избирался в состав областной Думы. Работал в комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.