Соучредителем Олимпийского университета станет Фонд «Талант и успех»

Фонд «Талант и успех» сменит холдинг «Интеррос» Владимира Потанина в числе учредителей Российского международного олимпийского университета (РМОУ), сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью «Ведомостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шмелева

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Российский международный олимпийский университет, учредителями которого являются Минспорт, Олимпийский комитет России и холдинг "Интеррос", находится в стадии смены одного из учредителей. Вместо "Интерроса" третьим учредителем станет фонд "Талант и успех", — заявил господин Дегтярев.

Решение было принято на встрече с главой фонда Еленой Шмелевой. Университет планируется перерегистрировать и разместить на федеральной территории «Сириус» — на базе «Сириус Арены». Образовательные программы будут пересмотрены совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус» с целью создания спортивного научно-образовательного центра, объединяющего олимпийское наследие и работу с молодыми талантами.

Новым руководителем вуза назначен президент Российского спортивного студенческого союза «Буревестник» Сергей Крюков. Действующий ректор Лев Белоусов завершает работу в университете в ближайшие месяцы, уточнил министр.

Фонд «Талант и успех» зарегистрирован в 2014 году, его учредителем является Сергей Ролдугин, руководителем — Елена Шмелева, одновременно возглавляющая совет федеральной территории «Сириус». По данным фонда, его деятельность направлена на раннее выявление, развитие и поддержку одаренных детей в области спорта, искусства, естественно-научных и технических дисциплин.

Вячеслав Рыжков