Еще три иранские футболистки решили вернуться в страну из Австралии

Еще три иранские футболистки, ранее получившие убежище в Австралии, решили вернуться оттуда в Иран. Об этом сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк, пишет The Guardian. Таким образом, в стране остались только три иранские футболистки.

2 марта женская сборная Ирана по футболу не стала исполнять гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. После этого в эфире иранского телевидения их назвали «предательницами военного времени». Правда, позже иранские власти пообещали им встречу «с миром».

Семь иранских футболисток обратились к властям Австралии с просьбой об убежище, однако затем одна из них передумала и сообщила посольству Ирана местонахождение остальных. Австралия согласилась предоставить футболисткам убежище. Теперь стало известно, что три из них приняли решение вернуться в Иран. Сообщается, что они уже вылетели из Австралии в Куала-Лумпур, где их ждут другие решившие вернуться в Иран участницы сборной.

Яна Рождественская