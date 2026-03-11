Футболистка сборной Ирана сдала Тегерану убежище команды в Австралии

Иранских футболисток, попросивших убежище в Австралии, эвакуировали из укрытия после того, как одна из участниц команды решила раскрыть их местонахождение посольству Ирана. Об этом сообщил AFP министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Семь участниц женской футбольной команды Ирана обратились за помощью к австралийским властям после того, как на родине их назвали «предательницами» за отказ исполнять национальный гимн. Однако позднее одна из футболисток пообщалась с коллегами, вернувшимися на родину, и тоже передумала, сообщил глава МВД Берк.

«В итоге иранское посольство узнало их местоположение,— сказал господин Берк.— Я сразу же распорядился перевезти людей, и это сделали незамедлительно».

9 марта президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Австралии Энтони Албаниза предоставить убежище футболисткам сборной Ирана, участвовавшим в Кубке Азии. По словам господина Трампа, их возвращение в Иран станет «ужасной гуманитарной ошибкой», поскольку там спортсменкам может грозить гибель.

Подробности — в материале «Ъ» «Женщины на выданье».