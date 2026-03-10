Женщины на выданье

Затянувшаяся история с женской сборной Ирана по футболу, часть участниц которой отказалась возвращаться на родину, подходит к концу. Большая часть женского коллектива все же, похоже, полетит в Иран, несмотря на то что власти Австралии, где иранки выступали на Кубке Азии, оперативно вняли призыву президента США Дональда Трампа и предоставили убежище пяти футболисткам команды. Они решили не возвращаться, пусть даже дома иранским спортсменкам пообещали встречу «с миром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты пытаются преградить дорогу автобусу с футболистками сборной Ирана

Фото: AAP / Reuters Активисты пытаются преградить дорогу автобусу с футболистками сборной Ирана

Фото: AAP / Reuters

Женская сборная Ирана по футболу все-таки покидает Австралию, где выступала на Кубке Азии. Отъезд иранской команды лишь подлил масла в огонь ажиотажа, возникшего вокруг нее. Как сообщает The Guardian, 10 марта в аэропорт Сиднея, где у иранок была пересадка (свои матчи сборная Ирана провела в городе Голд-Кост, расположенном в 700 км от Сиднея), их ждала группа активистов. Спортсменок, чтобы они не пересекались с окружающими, вывели через задние двери самолета, а не «рукав», через который вышли все остальные. Группа активистов, увидев это, стала светить иранкам фонариками телефонов. Они утверждают, что получили в ответ несколько вспышек. Активисты расценивают это как очевидную просьбу о помощи.

История получила продолжение, уже когда автобус с иранскими футболистками покидал аэропорт. Протестующие пытались донести до полицейских, следивших за порядком, что вспышка телефона — это именно просьба о помощи. Без особого успеха. По всей видимости, сборная Ирана через какое-то время окажется дома. Как сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ, вопрос лишь в том, по какому маршруту полетит сборная. Вариант с посадкой в Дубае уже отпал. Рассматриваются еще два — через Малайзию и Турцию.

Генеральная прокуратура Ирана сообщила, что ждет спортсменок домой «с миром».

Женская сборная Ирана по футболу за последние несколько дней получила огромную порцию всепланетного внимания. Спортивные успехи футболисток из попавшей в сложную ситуацию ближневосточной страны тут совершенно ни при чем. Сборная Ирана проиграла все три матча группового турнира на Кубке Азии (разница мячей — 0:9) и досрочно выбыла из соревнований.

Чтобы вознестись до статуса самой обсуждаемой футбольной команды мира, иранским спортсменкам потребовалось всего лишь не спеть гимн своей страны перед матчем против команды Южной Кореи. К тому моменту США и Израиль уже атаковали Иран. Жест иранских футболисток на родине был расценен как измена, хотя сами иранские власти вообще никак не комментировали случившееся. Однако ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал действия футболисток «вершиной бесчестия», а их самих — «предательницами военного времени». Перед следующими матчами иранки пели гимн и даже честь отдавали, но отыграть историю назад это уже не помогло. Ну а западное сообщество заключило, что футболисток дома непременно казнят.

Некоторые из иранских футболисток такую перспективу оценили как вполне реальную. 9 марта сразу пять игроков сборной страны, включая капитана команды Захру Ганбари, сбежали из расположения сборной и попросили у австралийских властей убежища. Согласно сообщению CNN, сбежавших футболисток было семь. Но две, похоже, решили вернуться.

Сразу после бегства иранок в дело вмешался президент США Дональд Трамп. Он призвал премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе предоставить убежище обратившимся за ним иранкам. В случае отказа австралийской стороны президент США обещал забрать иранок в Америку. До этого не дошло. 10 марта австралийские власти предоставили пяти иранским спортсменкам гуманитарные визы, открывающие им путь к получению вида на жительство. «Пять уже устроены, а остальные на подходе. Некоторые, однако, считают, что должны вернуться, так как беспокоятся о безопасности своих семей»,— написал президент Трамп в соцсети Truth Social.

Как полагает один из активистов — Заки Хайдари, сделанного недостаточно. Он рассчитывает, что на вылете из Австралии властям удастся «перехватить» еще несколько футболисток. «Сотрудники таможенной и пограничной служб могут напомнить футболисткам об их праве запросить защиту у австралийских властей. Я считаю, что таковая должна быть распространена также на членов их семей»,— сказал The Guardian господин Хайдари. О том, как члены семей спортсменок могли бы выбраться из Ирана и проследовать на другой конец света из страны, находящейся в состоянии войны, активист не упомянул.

