Круиз из Сочи в Израиль изменил маршрут из-за конфликта на Ближнем Востоке

Круизный лайнер Astoria Grande с 900 пассажирами изменил маршрут из Сочи в Израиль, исключив остановку в порту Ашдод из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Об изменении программы путешествия сообщили «Российской газете» в пресс-службе оператора круиза — компании «Инфофлот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Изначально маршрут предусматривал заходы в порты Турции и Египта, а также двухдневную остановку 22–23 марта в израильском порту Ашдод. Однако Министерство экономического развития России рекомендовало скорректировать расписание поездок в страны ближневосточного региона.

В результате корректировки пассажиры проведут два дня в Стамбуле вместо запланированного одного. Кроме того, вместо Кушадасы лайнер посетит Измир, а в программу добавлена остановка в Аланье.

Анна Гречко