Аэропорт Краснодара не принял вывозной рейс из Дубая из-за ограничений

Аэропорт Краснодара не принял первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая из-за ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиагавани. Самолет приземлился в аэропорту Нальчика.

По данным Росавиации, ограничения в аэропорту Краснодара ввели около 13:22 мск. Временно закрывали также аэропорт Сочи. Он возобновлял работу в 20:19 мск, однако спустя чуть более получаса ограничения снова ввели. По данным Минобороны России, за день над Краснодарским краем сбили 16 БПЛА.

«Рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился у нас, сейчас все 148 пассажиров организованно садятся в подготовленные для них автобусы, их оперативно довезут до Краснодара»,— сообщил «РИА Новости» директор аэропорта в Кабардино-Балкарии Сергей Айнетдинов.

Сейчас в ОАЭ находятся около 20 тыс. организованных российских туристов, в других странах Ближнего Востока — 230 человек. Об этом сегодня на совещании членов правительства сообщил глава Минэкономики РФ Максим Решетников. Президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД России и другим ведомствам организовать рейсы для вывоза россиян из стран Ближнего Востока, где с 28 февраля идут боевые действия.