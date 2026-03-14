Главные новости за 14 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области с 20.00 13 марта до 7.00 14 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего в указанный временной интервал над регионами РФ сбили 87 вражеских БПЛА.

В Ростовской области определили меры по усилению контроля за киосками, ларьками и палатками. Теперь плата за размещение нестационарных объектов торговли будет рассчитываться по единой формуле, а места будут разыгрывать на открытых электронных торгах.

В 2026 году на благоустройство двух парков в Таганроге из бюджета региона выделили 7,6 млн рублей. Средства будут направлены на ремонтно-реставрационные работы и закупку детского игрового оборудования.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону отключили теплоснабжение жилых домов, расположенных на одиннадцати улицах. Причина отключения – дефект на теплотрассе по одному из самых оживленных проспектов мегаполиса.

Ростовская область вошла в России в тройку лидеров по числу посетителей объектов культуры и искусства. По итогам 2025 года этот показатель составил 135 млн посещений. На поддержку материально-технического состояния учреждений культуры в регионе было направлено более 520 млн рублей.