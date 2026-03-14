Дон вошел в РФ в тройку лидеров по числу посетителей учреждений культуры

Ростовская область вошла в России в тройку лидеров по числу посетителей учреждений культуры и искусства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что по итогам 2025 года этот показатель составил 135 млн посещений.

Театр им. Чехова в Таганроге

Фото: Правительство Ростовской области Театр им. Чехова в Таганроге

«Благодаря нацпроектам и федеральным программам в 2025 году мы обновили инфраструктуру наших учреждений культуры: отремонтировали шесть объектов по нацпроекту “Семья” (сельские дома культуры (ДК), библиотеки, школа искусств), создали три модельные библиотеки, оснастили два музея и Театр драмы им. Горького (в Ростове), начали ремонт Театра им. Чехова в Таганроге, укрепили материально-техническую базу 34-х ДК и семи театров по проекту “Культура малой родины”, который входит в нацпроект “Семья”»,— перечислил глава региона.

По его словам, в прошлом году на поддержку материально-технического состояния учреждений культуры направлено более 520 млн руб.: завершен капремонт 17-ти ДК, открыты три новых муниципальных музея, организованно 800 выставок, начат ремонт Ростовского колледжа искусств.

«В 2025 году практика инвестиционного налогового вычета в сфере культуры позволила привлечь больше 458 млн руб.: 25 муниципальных образований использовали эту меру поддержки, а 110 компаний вложили средства в 73 учреждения культуры, в том числе в областные и муниципальные объекты», — сообщил Юрий Слюсарь.

Он добавил, что в 2026 году финансирование по нацпроекту «Семья» вырастет более чем в 2,5 раза. Запланированы ремонты ДК и библиотек, капремонт Таганрогского театра им. Чехова, создание модельных библиотек, детских культурнопросветительских центров и центров досуга в жилых комплексах.

Владимир Андреев