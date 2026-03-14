Над территорией Дона уничтожили пять украинских БПЛА

В Ростовской области с 20.00 13 марта до 7.00 14 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Всего, по данным военного ведомства, в указанный временной интервал над регионами РФ сбили 87 вражеских БПЛА. Так, 31 аппарат был уничтожен над акваторией Азовского моря, 16 – над Краснодарским краем, 8 – над Крымом, 7 – над Брянской областью, по 6 – над Белгородской областью и акваторией Черного моря, 3 – над Самарской областью, 2 – над Курской, по одному дрону сбили над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», вечером 13 марта и ночью 14 марта военные сбилои беспилотники в Чертковском и Шолоховском районах.

