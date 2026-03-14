В Ростове из-за дефекта в сетях без тепла остались дома на одиннадцати улицах

В Первомайском районе Ростова-на-Дону временно отключили теплоснабжение жилых домов, расположенных на одиннадцати улицах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная. По ее словам, причина отключения – дефект на теплотрассе по пр. Сельмаш, 94.

Речь идет о жилых зданиях по улицам 1й Конной Армии, Смычки, Воровского, Просвещения, Металлургическая, Мира, Ильича, Шолохова, Сержантова, Поляничко и Полторацкого.

«Ориентировочное время выполнения ремонтных работ – до 20.00, 14 марта», – уточнила глава минЖКХ региона.

Ефим Мартов