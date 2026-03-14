В 2026 году в Таганроге на благоустройство двух парков направят 7,6 млн рублей

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2026 году на благоустройство двух парков в Таганроге — им. М. Горького и Приморского — из бюджета региона выделили 7,6 млн руб. Это следует из сообщений главы города Светланы Камбуловой, опубликованных в ее Telegram-канале.

Приморский парк в Таганроге

Фото: Telegram-канал главы города Таганрога

Госпожа Камбулова рассказала, что в этом году парк им Горького (в центре Таганрога) снова стал победителем губернаторской программы «Сделаем вместе». «На выделенные средства — 4,2 млн руб. — будут выполнены ремонтно-реставрационные работы ограждения и южного входа в парк. Это сделает пространство еще комфортнее и привлекательнее для всех горожан»,— подчеркнула глава города.

Она добавила, что это только часть необходимых работ. Капремонта требуют чугунное и каменное ограждение парковой территории по всему периметру, Зеленый театр, ретро-павильон, сцена Танцевальной веранды и др. объекты парка. «Он является объектом культурного наследия, поэтому к решению всех задач будем подходить поэтапно с учетом требований законодательства»,— заверила Светлана Камбулова.

По ее мнению, значимым для таганрожцем местом является и Приморский парк, который в 2017-2019 годах пережил масштабное благоустройство в рамках нацпроекта. Здесь работают детские и спортивные площадки (воркаут, минифутбол, баскетбол), авиамодельная зона и детские аттракционы, с 2024 года действует первая в Ростовской области научная детская площадка. Важно, что парк адаптирован для маломобильных групп населения. В рамках проекта «Сделаем вместе» здесь установили систему видеонаблюдения из 40 камер, что повысило уровень безопасности территории.

Отельная тема — местный пляж. После разрушительного урагана в ноябре 2023 года здесь были выполнены восстановительные работы — за счет средств резервного фонда правительства Дона и местного бюджета.

«В 2026 году планируется приобрести и установить (в Приморском парке) современное детское игровое оборудование. На эти цели выделено 3,4 млн руб. Новая игровая зона станет любимым местом отдыха для маленьких таганрожцев»,— уверена глава города.

Владимир Андреев

