Reuters: Иран разрешил двум газовозам Индии пройти через Ормузский пролив

Иран разрешил двум танкерам для перевозки сжиженного нефтяного газа (СНГ) под индийскими флагами пройти через Ормузский пролив в Индию. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным агентства, такое решение республики поможет смягчить кризис с поставками сжиженного газа в Индии. Через Ормузский пролив проходит около 40% импорта сырой нефти в страну. 14 марта в Индию должен прибыть танкер с сырой нефтью из Саудовской Аравии, сообщили два других собеседника и провайдер морской аналитики Lloyd's List Intelligence. Судно прошло через пролив еще 1 марта.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран начал перекрывать движение по проливу и атаковывать танкеры, пытающиеся пересечь коридор. Издание The Times of India писало, что правительство Индии решило не ограничивать экспорт переработанной нефти, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке. Источники Reuters сообщали, что Иран может разрешить танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив.

