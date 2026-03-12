Reuters: Иран разрешит проход танкеров под флагом Индии через Ормузский пролив

Иран может разрешить танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, через который проходит около 40% импорта сырой нефти в Индию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийский источник. Агентство при этом отмечает, что иранский источник отрицает наличие такого соглашения.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи и обсудил безопасность морских перевозок через пролив.

После начала военной операции США и Израиля в Иране республика пригрозила ограничить судоходство по Ормузскому проливу — единственному выходу для экспорта нефти из стран Персидского залива. Регулярные атаки Ирана на танкеры, пытающиеся пересечь коридор, осложняют импорт энергоносителей в США, Европу и на азиатский рынок. По подсчетам Reuters, Иран атаковал по меньшей мере 16 судов в проливе с начала конфликта.

Издание The Times of India сообщало, что правительство Индии решило не ограничивать экспорт переработанной нефти, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке.

Анастасия Домбицкая