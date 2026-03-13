Израиль и США атаковали Иран. Четырнадцатый день

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США готовы жестко ответить любой стороне, которая окажет военную помощь Ирану. Французский военный погиб при ударе беспилотников по курдской военной базе в Ираке. Кроме того, в Ираке потерпел крушение американский самолет-заправщик КС-135. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран на переговорах с США предлагал документально зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия. По его словам, Вашингтон отклонил предложение. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что власти страны не собираются перекрывать Ормузский пролив. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:56. Военно-морские силы Ирана нанесли поражение американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, заявил спикер командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

9:48. Россия связывается с Ираном на ежедневной основе, контакты ведутся в различных сферах, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

9:47. Посольство США в Израиле рекомендовало своим гражданам не ездить в аэропорт Бен-Гурион без одобрения Госдепартаментом заявки на участие в эвакуационном рейсе или приобретенного самостоятельного билета из-за рисков, связанных с безопасностью.

9:46. Информация из открытых источников противоречит словам президента США Дональда Трампа о том, что удар по школе в городе Минаб был нанесен Ираном, пишет Financial Times.

9:45. Взрывы слышны в некоторых районах Тегерана, сообщает иранское агентство Mehr.

9:45. Порядка 300 российских туристов остаются в Дохе, большинство из них смогут покинуть Катар прямым рейсом авиакомпании Qatar Airways в Москву, который запланирован на 14 марта, сообщил ТАСС представитель российского посольства в Катаре.

9:44. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал ответить на возможные протесты более жестко, чем в январе, передает AFP.

9:30. Президент США Дональд Трамп назвал руководство Ирана «безумными подонками» и заявил, что для него большая честь убивать представителей властей исламской республики.

9:27. Армия обороны Израиля заявила об ударе по мосту Зрари в Ливане.

9:26. Посольство США в Ираке предупредило своих граждан о рисках похищения местными группировками, связанными с радикальными религиозными формированиями, сообщили в диппредставительстве.

9:20. Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган Айман Мохамад Газали в марте потерял родных, они погибли при ударах Израиля по Ливану, сообщает Fox News.

9:18. Два человека погибли при ударе беспилотников в оманской провинции Сохар, сообщает государственное информагентство Омана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разборы завалов после авиаудара в Тегеране

Фото: Alaa Al Marjani / Reuters Разборы завалов после авиаудара в Тегеране

Фото: Alaa Al Marjani / Reuters

9:01. Иран атаковал беспилотником Дубайский международный финансовый центр (DIFC), сообщило иранское агентство Nour News.

9:00. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила добычу в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ.

9:00. В Ираке потерпел крушение американский самолет-заправщик КС-135.

9:00. Шесть французских военнослужащих пострадали при ударе БПЛА по территории военной базы в Ираке. Позднее один из них скончался.

9:00. США на месяц вывели из-под санкций продажу российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Под временное снятие американских ограничений подпадают около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.