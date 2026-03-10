Индия не ограничит экспорт переработанной нефти из-за ближневосточного конфликта

Правительство Индии решило не ограничивать экспорт переработанной нефти, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке. Как пишет The Times of India со ссылкой на источники, страна располагает достаточными запасами бензина, дизельного и авиационного топлива.

Как сообщили Press Trust of India (PTI) в индийском правительстве, страна не поддерживает призыв Международного энергетического агентства (МЭА) о скоординированном высвобождении стратегических запасов нефти для стабилизации мировых цен. «Индия не несет ответственности за кризис, который вызвал подъем цен на нефть, и те, кто привел к этому, должны создать условия для снижения стоимости»,— уточнили собеседники PTI.

После начала военной операции США и Израиля в Иране республика пригрозила ограничить судоходство по Ормузскому проливу — единственному выходу для экспорта нефти из стран Персидского залива. Регулярные атаки Ирана на танкеры, пытающиеся пересечь коридор, осложняют импорт энергоносителей в США, Европу и на азиатский рынок (Китай закупает на Ближнем Востоке около 45% своей нефти). Накануне министры энергетики стран G7 договорились принять необходимые меры для поддержки глобальных поставок нефти и газа. В тот же день цена нефти марки Brent превысила отметку в $100 за баррель. Сегодня стоимость фьючерса на Brent снизилась более чем на 6% — до $92,54.