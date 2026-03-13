Дело украинца Классена о подрыве железной дороги в Рязанской области ушло в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение гражданину Украины Артему Классену. Его заочно обвинили в незаконном изготовлении и обороте взрывчатки, а также покушении на теракты и их совершении. Рассматривать дело будет 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как установило следствие, Классен причастен к подрыву железной дороги на перегоне Рыбное — Блокпост в Рязанской области в 2023 году. Тогда из-за теракта с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда с удобрениями. Также фигурант участвовал в ударе беспилотником по военному объекту в Дягилево и пытался подорвать железную дорогу в районе поселка Дашки.

В Генпрокуратуре отметили, что Артем Классен действовал совместно с украинскими спецслужбами, а также с гражданином России и Италии Русланом Сидики. Последнего приговорили к 29 годам лишения свободы в мае 2025 года. Его также обязали выплатить ущерб РЖД на 55 млн руб.

Никита Черненко