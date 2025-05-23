Террорист в военнопленные не вышел

Военный суд приговорил к 29 годам заключения сантехника Руслана Сидики, имеющего российское и итальянское гражданства. Следствием и судом было установлено, что по заданию главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины он атаковал самодельными дронами военный аэродром и подрывал бомбой железную дорогу. Предложение адвоката считать преступника «военнопленным» не встретило понимания ни у следствия, ни у прокуратуры, ни у суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Сидики

Фото: из личного архива Руслана Сидики Руслан Сидики

Фото: из личного архива Руслана Сидики

На выездном заседании Второго западного окружного военного суда в Рязани Руслан Сидики был признан виновным в теракте и целом ряде преступлений террористической направленности. Гособвинитель запрашивал для него 30 лет колонии строгого режима, а судья назначил на год меньше. Правда, девять лет из них фигуранту предстоит провести не в колонии, а в тюрьме. Руслану Сидики также назначили штраф в 2 млн руб.

Кроме того, он должен возместить ущерб по иску на 55 млн руб. потерпевшей стороны — РЖД.

По данным ГСУ СКР, сотрудники ГУР Минобороны Украины завербовали Руслана Сидики в феврале 2023 года в Стамбуле. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии и вернулся в Россию.

Летом 2023 года он изготовил взрывные устройства, которыми зарядил квадрокоптеры. Дроны с отложенным стартом были запущены в сторону военного аэродрома Дягилево в Рязани. Их целью являлись военные самолеты, но сброшенные заряды не причинили технике вреда.

В ноябре того же года сантехник Сидики взорвал бомбу между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области. Из-за повреждения железнодорожного полотна сошли с рельсов 19 вагонов поезда, перевозившего удобрения.

Уже в начале декабря 2023 года Руслан Сидики был задержан в Рязани и полностью признал свою вину. Он рассказал, что за террористические атаки рассчитывал получить порядка $15 тыс., но заработал меньше тысячи долларов.

Адвокат Игорь Поповский, не отрицая совершение его подзащитным нападений, настаивал в прениях, что Руслану Сидики незачем было проходить обучение в Латвии, потому что он прекрасно разбирался в типах взрывных устройств и мог собрать почти любое. Об этом, по словам защитника, фигурант довольно подробно рассказывал и в ходе следствия.

Налет на Дягилево защитник предлагал считать «покушением на теракт», поскольку никакого вреда причинено не было. Об этом, отмечал он, следствию сообщил и командир войсковой части, в которой Сидики планировал подорвать с помощью дронов и два военных самолета.

Взрыв на железной дороге, по версии защитника, был не терактом, а диверсией, поскольку акция была направлена не на то, чтобы посеять панику и страх, а чтобы вызвать крушение поезда.

Также защитник считал, что Сидики неверно обвинили в преступлении, совершенном в составе организованной группы, так как он общался лишь с одним куратором из украинской разведки. Наконец, адвокат предлагал считать фигуранта не террористом, а военнопленным, с чем ни следствие, ни прокуратура, утверждавшая обвинение, ни тем более суд не согласились.

Алексей Соковнин