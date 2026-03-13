Практикум ПСБ для ярославских предпринимателей креативной сферы посетили болеее 200 человек

ПСБ в Ярославле провел двухдневный практикум «Практика. Сообщество. Бизнес. Креативная индустрия» для предпринимательского сообщества «Ставка на дело». В мероприятии приняли участие 200 предпринимателей из различных областей креативной экономики Ярославской области — маркетинга и медиа, архитектуры, дизайна, моды, культуры, искусства и народных ремёсел, а также из сферы организации выставок, лекций, концертов и тд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Алексей Богачев, вице-президент, управляющий Ярославским филиалом ПСБ, и Артем Молчанов, мэр города Ярославля дали старт мероприятию. Они отметили важность вклада креативной экономики для региона и пожелали участникам продуктивной работы.

В деловой программе практикума выступили федеральные предприниматели и эксперты по различным направлениям креативных индустрий: Константин Богомолов, Борис Бернаскони, Наталья Османн, Сергей Капков, Алена Кремер, Виталий Быков Полина Рашкина. Алексей Аксенов, Коста Кадзов. Они рассказали о тенденциях развития креативной экономики в России и важных аспектах законодательства в этой сфере, поделились с участниками собственным опытом развития бизнеса, современными подходами к созданию креативных продуктов и эффективными механизмами продвижения бренда. Участники смогли лично пообщаться с каждым экспертом и обсудить интересующие темы на сессии вопросов и ответов.

В первый день практикума Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, исполнительный директор Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, провел для участников сессию креативного мышления по авторской методике с разбором генерации продукта для бизнес-кейса одного участника мероприятия.

Во второй день практикума прошла форсайт-сессия. Участники были разделены на команды по отраслям креативного предпринимательства в регионе и работали над решением конкретных задач своего направления: определяли тенденции и вызовы рынка, разрабатывали векторы развития собственных проектов и искали эффективные решения, чтобы адаптировать свои продукты и сервисы к изменениям рынка. Представители Банка ПСБ — эксперты по вопросам финансирования и структурирования сделок малого и среднего бизнеса — выступили в роли фасилитаторов групп и совместно с модератором практикума помогали участникам выявлять ключевые идеи, рыночные тренды и потенциальные проблемы, формируя основу для дальнейшей работы.

Итогом форсайт-сессии стало выступление команд с презентациями своих идей. Все они получили профессиональную обратную связь от экспертов, а также инструменты решения бизнес-задач, которые можно применить к разработке, упаковке и реализации собственных продуктов для дальнейшего роста бизнеса.

Мероприятие стало уникальной площадкой для обмена опытом, профессиональных контактов и вдохновляющих идей.

Справка: «Ставка на дело» — сообщество для предпринимателей Ярославской области. Мы создаем практическую рабочую среду для обучения, обмена опытом и развития бизнеса при поддержке Банка ПСБ. Практика В основе — прикладной подход: каждый формат проекта направлен на решение конкретных задач бизнеса. Сообщество «Ставка на дело» объединяет предпринимателей для профессионального обмена и партнёрства, где взаимодействие помогает усиливать результаты каждого. Бизнес Все инициативы проекта ориентированы на укрепление предпринимательской экосистемы региона. Создаётся культура ответственного, системного и устойчивого бизнеса.

ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251