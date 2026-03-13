На Дону лом и части списанной военной техники продают за 1,38 млн рублей
В Ростовской на торги выставили лом и части списанной военной техники выставили на торги. Начальная цена лота составляет 1,38 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте «Гис Торги».
Большая часть лома представляет собой части артиллерийских орудий, самоходных пушек и минометов. Это списанное имущество службы ракетно-артиллерийского вооружения управления технического обеспечения Восточного военного округа. Все, что выставили на продажу, является не пригодным для дальнейшего использования по назначению.
Чтобы участвовать в торгах, нужно иметь лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 марта, а итоги подведут через неделю.