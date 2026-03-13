Дмитриев: США сняли ограничения со 100 млн баррелей российской нефти

Под временное снятие американских ограничений подпадают около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным»,— написал господин Дмитриев в Telegram-канале.

Кирилл Дмитриев высказал мнение, что усиление энергетического кризиса повышает вероятность дальнейшего смягчения ограничений на российские энергоносители, несмотря на сопротивление части «брюссельской бюрократии».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, позволяющую России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Документ действует по 12 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что разрешение касается только нефти, которая уже находится в пути. По словам господина Бессента, цель лицензии — расширение географии поставок существующих партий топлива. Министр энергетики США Крис Райт подчеркивал, что о смягчении санкций речь не идет. 5 марта США выдали Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, загруженной в танкеры.

