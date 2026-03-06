Минфин США подтвердил выдачу Индии лицензии на закупку российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что ведомство выдало Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, которая уже загружена в танкеры. По его словам, Вашингтон ожидает, что Нью-Дели также увеличит закупки американской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент

«Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в море»,— написал господин Бессент в соцсети X.

Документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. В нем указано, что лицензия разрешает операции по продаже, доставке или разгрузке российской нефти. Речь идет о топливе, которое загружено на судно до 12:01 по восточному времени США (20:01 мск) 5 марта. Операции разрешены до 4 апреля.

После начала войны на Ближнем Востоке был ограничен проход судов через Ормузский пролив – основной проход для экспорта нефти из стран Персидского залива. Собеседники Reuters говорили, что индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти, чтобы преодолеть дефицит поставок топлива.