Отлив в проливе

Война на Ближнем Востоке приведет к крупнейшим в истории перебоям в поставках нефти, следует из оценок Международного энергетического агентства (МЭА). Из-за перекрытия Ормузского пролива в марте глобальное предложение нефти сократится на 8 млн баррелей в сутки (б/с). В целом же по итогам года мировые поставки вырастут на 1,1 млн б/с, а не на 2,4 млн б/с, как ожидалось ранее, и составят 107,2 млн б/с. Среди главных страдающих из-за перебоев — Индия, 40% нефтеимпорта которой в прошлом году приходилось на страны Персидского залива. Воспользоваться ситуацией и компенсировать выпавшие поставки может Россия.

МЭА прогнозирует крупнейшие в истории перебои в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, следует из мартовского доклада агентства. По оценкам аналитиков, страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Катар и Кувейт, уже сократили совокупный объем добычи нефти на 10 млн б/с. При затяжном конфликте потери, по всей видимости, будут более серьезными — дополнительное время и усилия потребуются для того, чтобы возобновить работы на месторождениях.

Отчасти компенсировать спад производства в регионе должно увеличение добычи Казахстаном, Россией, а также странами, не входящими в ОПЕК+. Ограничить рост цен на нефть при этом должно высвобождение рекордного объема нефти из стратегических резервов стран-участниц МЭА. Речь идет о поставке на рынок 400 млн баррелей нефти. Для сравнения — в начале военной операции РФ на Украине страны предоставили только 182 млн баррелей из своих запасов. В целом их объем сейчас оценивается в 1,2 млрд баррелей. Отметим, информации о сроках вывода нефти на рынок, а также о распределении поставок между странами-участницами МЭА пока не предоставило.

В агентстве отмечают, что из-за фактической блокировки движения через Ормузский пролив (на него приходится 20% мировых поставок нефти, см. “Ъ” от 2 марта) в марте мировое предложение нефти сократится на 8 млн баррелей в сутки (б/с), до минимальных с начала 2022 года 98,8 млн б/с. Из-за неясных перспектив открытия пролива, а также сокращения добычи в странах Персидского залива агентство заметно понизило прогноз роста мировых поставок в 2026 году: до 1,1 млн б/с от ожидавшихся в феврале 2,4 млн б/с. Таким образом, предполагается, что глобальное предложение в этом году составит 107,2 млн б/с.

Пересмотрен в свежем докладе и прогноз спроса в этом году: теперь речь идет о его увеличении на 644 тыс. б/с (предыдущий прогноз — 849 тыс. б/с), до 104,77 млн б/с.

Снижение оценки отчасти объясняется приостановкой полетов на Ближнем Востоке, которая уже обернулась сокращением потребления авиакеросина: МЭА снизило прогноз роста спроса на него на 40% в марте и апреле. Фактическая динамика будет во многом зависеть от продолжительности войны.

Заметнее всего последствия конфликта скажутся на ключевых покупателях ближневосточной нефти, от Китая и Японии до Южной Кореи. Пострадавшей является и Индия, 40% импорта нефти которой приходится на страны Персидского залива. Компенсировать выпавшие объемы отчасти может Россия — наращивать закупки из РФ в ближайший месяц Индии «разрешили» США (см. “Ъ” от 10 марта).

Напомним, в феврале США и Индия заключили рамочное торговое соглашение, предполагающее отмену 25-процентных пошлин, которые вводились в отношении Индии за закупки нефти из РФ. Условие сворачивания тарифов — заметное сокращение поставок из России. Фактически американское «разрешение» означает, что при расширении импорта российской нефти в Индию Штаты не расторгнут соглашение. В этом контексте интерес аналитиков вызывают перспективы поставок из РФ в страну после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

В феврале на фоне проседания российских отгрузок в Индию совокупный экспорт нефти и нефтепродуктов РФ составил 6,6 млн б/с — это минимум с начала 2022 года, показатель на 850 тыс. б/с меньше январского. Доходы России при этом составили $9,5 млрд, в сравнении месяц к месяцу они сократились на $1,5 млрд, год к году — на $4 млрд. В ближайшей перспективе доходы РФ от нефтеэкспорта вырастут — в том числе на фоне подъема цен. По оценкам МЭА, цена на нефть Urals за баррель (FOB) в порту Приморск с 27 февраля по 10 марта выросла на $17,35, до $58,29. Дисконт к Brent при этом фактически не изменился, отмечают в агентстве.

Кристина Боровикова