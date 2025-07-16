Полицейских поощрят за честность

Поощрять честность полицейских в Ростове-на-Дону решили выплатами за отказ от взяток. Получить компенсацию можно, сообщив о человеке, толкающем инспектора на путь преступления. О такой практике сообщил глава управления МВД по региону Александр Речицкий. По его словам, с начала лета в области завели уже 25 дел о попытке дачи взяток сотрудникам. Как формируются подобные премиальные фонды? И кто несет риски в таких схемах? Вместе с юристами выяснял Станислав Крючков.

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Середина лета — время премий. Сообщение на сайте ростовского главка гласит: «За стойкую антикоррупционную позицию денежной премией в размере 30 тыс. руб. был награжден инспектор ДПС Донского отдельного батальона». Разумеется, с указанием имени. Но не пошатнет ли стойкость, укрепить которую должны дополнительные компенсации, фонды для таких выплат?

Инициатива может сыграть с руководством управления МВД по Ростовской области злую шутку, вспоминает о практике последних лет партнер коллегии «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев: «Стоит, во-первых, позавидовать управлению ростовского МВД. Также я бы обратил внимание на данные: после введения этого приказа статистика раскрытия коррупционных преступлений увеличилась. Какова она была до введения этого приказа? А что будет после того, как его вдруг отменят?

Например, приходит коррупционер к совершенно честному сотруднику МВД, который говорит: "Нет, я взяток не беру". Другой вопрос, если этому предшествовал некий разговор — тут уже иная ситуация. И давайте вспомним коррупционные дела небезызвестного ГУЭБиПК МВД России, если что, там руководство именно за это и было привлечено к ответственности».

В первом полугодии в Ростовской области зарегистрировано 767 коррупционных правонарушений, преимущественно в экономической сфере. 135 раскрыты по горячим следам благодаря офицерам, которые не пожелали погореть и предпочли держать марку. Речь идет о попытке инвестиций в репутацию, допускает управляющий партнер бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов: «В Южном федеральном округе действительно есть случаи мздоимства. Предусмотреть, что у нас теперь вдруг какие-то миллионы лишние завалялись в бюджете ГУВД Ростовской области, это смешно. Как анекдот про гаишников: дали фуражку и полосатую палочку, и дальше выкручивайся, как хочешь, зарабатывай себе деньги».

Есть сложности: череда премиальных может оказаться недолгой, ведь правовая база для поощрений такого рода отсутствует, рассуждает управляющий партнер юридической компании ЭНСО Алексей Головченко: «Юридически это сделать будет невозможно, потому что деньги перечисляются в федеральные казначейства, соответственно, ну никак не могут быть перераспределены сотрудникам полиции. Сомнительный кейс, не очень хороший, как с точки зрения популистского подхода, так и не очень хороший с точки зрения того, что это может порождать возможность зарабатывания на этом каких-то очков».

Разорить зарплатные фонды могут размеры взяток, ведь обещаны эквивалентные выплаты, напоминает адвокат по делам о коррупции Татьяна Пашкевич: «В одном деле предложат 30 тыс. руб., а в другом — 600 тыс. руб. Как будет определяться размер премирования? Кроме того, возникают обоснованные вопросы о периоде данного премирования, ведь у нас действует презумпция невиновности, и расследование может производиться два года».

Не исключено, что премии могут выплачиваться из фондов пожертвований или добрых дел, анализирует варианты партнер бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долотов: «Положений, позволяющих что-либо целевым образом направлять на премирование сотрудников, не существует. Может быть, это сориентирует практику на более частые назначения именно кратных штрафов. Большая их часть не исполняется.

Если государство найдет другие источники, допустим, благотворительные фонды, пожертвования, но чтобы ими руководство могло распоряжаться по собственному усмотрению. Однако о такой практике неизвестно».

На данный момент премии уже начисляются по прямому генеральскому приказу. Но не только — не обходится без грамоты и крепкого рукопожатия с благодарностью за добросовестную службу.

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Станислав Крючков