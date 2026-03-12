Израиль сообщил об ударе по ядерному центру в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по ядерному центру «Талекан» под Тегераном. ЦАХАЛ называет его «центральным объектом иранской ядерной программы».

По версии израильской стороны, центр «Талекан» использовался Ираном для «развития критически важных возможностей для разработки ядерного оружия». В частности, в последние годы в центре якобы занимались разработкой взрывчатых веществ, а в 2000-х годах — проводили эксперименты в рамках секретной программы разработки ядерного оружия.

«Иранский режим продолжает прилагать усилия к созданию ядерного оружия. ЦАХАЛ недавно установила, что режим предпринял шаги по восстановлению комплекса после удара, нанесенного в октябре 2024 года»,— утверждается в пресс-релизе ЦАХАЛа.

Осенью 2024-го СМИ писали, что в результате израильского удара был полностью уничтожен секретный центр «Талекан-2» в Парчине (в 30 км от столицы). Центр входил в иранскую ядерную программу до ее официальной заморозки в 2003 году. Его использовали для испытания взрывчатых веществ, которые могли бы приводить в действие ядерное устройство.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В числе ее целей называли остановку иранских ядерной и ракетной программ. 1 марта США и Израиль дважды атаковали ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало о повреждении зданий на его территории. Объекты, на которых хранится ядерный материал, не получили повреждений. Утечек Иран не зафиксировал.

О развитии событий — в онлайн-трансляции «Ъ».