Власти Ирана сообщили МАГАТЭ о двойном ударе США и Израиля по ядерному объекту

Израиль и США 1 марта дважды ударили по иранскому ядерному объекту в Натанзе, сообщил глава Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в письме гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Письмо ОАЭИ опубликовало в Telegram-канале.

В письме господин Эслами заявил, что такие действия США и Израиля нарушают международное право, Женевские конвенции, устав МАГАТЭ, Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные соглашения.

«Необходимо, чтобы Агентство как можно скорее прекратило свое бездействие и осудило эти действия, противоречащие международным нормам, выполняя свои уставные обязанности»,— написал Мохаммад Эслами. Он отметил, что иранская сторона примет необходимые меры и юридические действия для защиты своих прав.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атакует американские военные базы на Ближнем Востоке. Десять государств в регионе закрыли воздушное пространство. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».