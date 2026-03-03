МАГАТЭ подтвердило повреждение иранского завода в Натанзе из-за атак США

МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий на территории ядерного объекта в иранском Натанзе. По данным организации, радиологических последствий в результате разрушений не ожидается. Об этом сообщила пресс-служба агентства в соцсети X.

Предприятие по обогащению урана в Натанзе, расположенное в 250 км к югу от Тегерана (фото 2005 года) Фото: Reuters Спутниковые фотографии предприятия в Натанзе, сделанные 1 и 2 марта 2026 года Фото: Vantor / Handout / Reuters

Утром 3 марта телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные американской компанией Vantor, сообщил, что одно крупное и два небольших здания на ядерном объекте в иранском Натанзе получили повреждения из-за ударов США и Израиля. Здания были служебным входом в подземные залы завода, где стоит оборудование для обогащения урана.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетный удар по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, одна из целей операции — остановка ядерной и ракетной программ Ирана. Ядерный комплекс в Натанзе — один из основных в иранской ядерной программе. Его стоимость оценивается в $2-3 трлн.

