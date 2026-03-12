Израиль и США атаковали Иран. Тринадцатый день

МИД Ирана признал, что иранский лидер Моджтаба Хаменеи был ранен во время ракетного удара 28 февраля. Работа нефтяных терминалов в Ираке приостановлена после атаки на танкеры в районе Басры. КСИР сообщил о нанесении ударов по промышленным районам в ОАЭ и американской базе в Кувейте. Дональд Трамп заявил, что угроза минирования Ормузского пролива со стороны Ирана нейтрализована. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:24. Reuters: Иран разрешит проход танкеров под флагом Индии через Ормузский пролив.

11:23. Решение России воздержаться от голосования по резолюции Совбеза ООН по Ирану отвечало ее интересам, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он пояснил, что страны Персидского залива наряду с Ираном являются партнерами РФ.

11:08. Интернет в Иране отключен более 288 часов или 12 дней, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

11:07. Россия передаст 13 т медикаментов Ирану через Азербайджан.

10:39. МИД Ирана сообщил, что по школе в Минабе ударили двумя ракетами Tomahawk.

10:38. Воздушная тревога прозвучала в Иерусалиме и на Мертвом море.

10:29. МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи ранен, но хорошо себя чувствует.

10:21. В Кувейте повреждены шесть линий электропередачи, в некоторых районах нет электричества.

10:19. Шесть производственных комплексов в городе Эрак в центральной части Ирана подверглись авиаударам США и Израиля, сообщили власти.

10:18. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ударов по промышленным районам в ОАЭ и инфраструктуре США на базе в Кувейте.

9:42. Силы ПВО Эмиратов перехватили 13 ракет и 39 беспилотников Ирана — Минобороны ОАЭ.

9:20. Иран произвел очередной ракетный залп по территории Израиля — саудовский телеканал Al Hadath.

9:15. Иракские нефтяные терминалы приостановили работу после атаки на танкеры в районе Басры — агентство INA.

9:11. Два нефтяных танкера вблизи иракского порта Басра подверглись ударам беспилотников, еще один танкер был подорван при помощи заминированного катера — агентство Shafaq News.

9:07. Пентагон потратил не менее $11,3 млрд за первые шесть дней войны с Ираном — ABC News.

9:02. Посол Ирана в России заявил, что никто в Тегеране не думает о переговорах с США.

9:00. Неизвестный снаряд ударил по контейнеровозу в 65 км от порта Джабаль-Али в Дубае. На борту возник пожар, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании при королевских ВМС (UKMTO).

8:59. США выделят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны, заявил министр энергетики страны Крис Райт.

8:59. Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза минирования Ормузского пролива со стороны Ирана нейтрализована.

8:58. Семь человек погибли при ударе израильского беспилотника по автомобилю на пляже в Бейруте.