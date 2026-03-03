Иран заявил об отсутствии утечек на ядерном объекте в Натанзе

Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на объекте в Натанзе после ударов США и Израиля, передает агентство Shafaqna со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Следовательно, жителям прилегающих районов ничто не угрожает, а радиационная обстановка остается стабильной и полностью контролируемой»,— говорится в заявлении.

Глава ведомства Мохаммад Эслами сообщил в письме гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что 1 марта объект подвергся двум ударам. МАГАТЭ подтвердило повреждение зданий на территории комплекса и указало, что радиологических последствий не ожидается.

CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Vantor сообщал о повреждении одного крупного и двух небольших зданий. Речь идет о служебном входе в подземные залы завода, где размещено оборудование для обогащения урана.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Президент США Дональд Трамп заявлял, что среди целей — остановка ядерной и ракетной программ Ирана. Комплекс в Натанзе относится к ключевым объектам иранской ядерной программы. Его стоимость оценивается в $2--3 трлн.

