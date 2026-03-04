МАГАТЭ не выявило повреждений ядерных объектов в Иране

По итогам анализа спутниковых снимков МАГАТЭ не зафиксировало повреждений у иранских объектов, на которых хранится ядерный материал. Об этом говорится в сообщении агентства в X. Риска радиационного выброса сейчас нет.

Повреждения обнаружены у двух зданий рядом с ядерным объектом в Исфахане. Новых ударов по комплексу в Натанзе не выявлено. Другие ядерные объекты, включая АЭС «Бушер», также не получили повреждений.

1 марта США и Израиль дважды атаковали ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ подтвердило разрушения на территории комплекса. CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Vantor сообщал о повреждениях одного крупного и двух небольших зданий. По данным телеканала, речь идет о служебном входе в подземные помещения завода, где установлено оборудование для обогащения урана. 28 февраля СМИ сообщали об ударе по портовому городу Бушир на берегу Персидского залива, где расположена АЭС «Бушер». «Росатом» сообщил об эвакуации части сотрудников.