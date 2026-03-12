Песков оценил перспективы проекта МТК «Север—Юг»

Россия рассчитывает, что проект международного транспортного коридора (МТК) «Север—Юг» будет продолжен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что «в части Ирана реализация сейчас вестись не может» из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Господин Песков заверил, что со стороны Тегерана и «целой группы региональных государств» заинтересованность в проекте сохраняется. «И мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться, что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, имеются очень хорошие наработки»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

МТК «Север—Юг» протяженностью 7,2 тыс. км связывает Россию с рынками стран Персидского залива, Индии и Юго-Восточной Азии. В сентябре 2025 года Иран передал России участок земли, необходимый для строительства железной дороги Решт — Астара в составе МТК. Под строительство железнодорожного участка длиной 162 км выкуплено около половины земель. Процесс выкупа планировали закончить до конца марта 2026-го.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. «Ведомости» писали, что российские компании начали отказываться от поставок по МТК «Север—Юг».

О последствиях эскалации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Шок и инфляционный трепет».