«Ведомости»: экспортеры приостанавливают отправку грузов по МТК «Север—Юг»

Российские компании начали отказываться от поставок по международному транспортному коридору (МТК) «Север—Юг» из-за вооруженного противостояния в регионе. С 28 февраля отправка грузов по этому маршруту приостанавливается, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в нескольких компаниях-грузоотправителях.

В числе отказавшихся — предприятия лесопромышленного комплекса. Один из экспортеров пиломатериалов уточнил газете, что компания остановила поставки с 28 февраля и планирует переориентировать экспорт на страны Северной Африки и Латинской Америки. В химической отрасли также отмечают существенные затруднения. По данным источника издания в трейдинговой компании, в настоящее время продолжаются только те перевозки, которые были отправлены до начала конфликта или в первые дни после его эскалации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали военные, административные и стратегические объекты, включая портовую инфраструктуру. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по израильской территории и объектам в странах Персидского залива, где расположены американские базы. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива, фактически парализовав судоходство в Персидском заливе.

МТК «Север—Юг» протяженностью 7,2 тыс. км связывает Россию через Иран с рынками Индии, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. В сентябре Иран передал https://www.kommersant.ru/doc/8077283 России участок земли, необходимый для строительства железной дороги Решт—Астара в составе МТК. Под строительство железнодорожного участка длиной 162 км выкуплено около половины земель. Процесс выкупа должен завершиться до конца марта 2026 года.