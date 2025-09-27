Иран предоставил России территорию для строительства участка «Север — Юг»

Иран передал России участок земли, необходимый для строительства железной дороги Решт — Астара (часть международного транспортного коридора «Север—Юг»). Об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, передает «РИА Новости».

Под строительство железнодорожного участка длиной в 162 км уже выкуплено около половины земель, отметила госпожа Садек. По ее словам, процесс выкупа должен завершиться до конца марта 2026 года.

МТК «Север—Юг» проходит от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии. Главная задача маршрута — обслуживать внешнюю торговлю России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.

Россия и Иран подписали соглашение о достройке участка Решт--Астара в мае 2023 года. Его общая стоимость — €1,6 млд. Из них €1,3 млрд — кредит РФ, остальное — средства иранской стороны.