МИД Ирана: США ударили по школе в Минабе двумя ракетами Tomahawk

Удар по иранской школе для девочек в городе Минаб нанесли двумя крылатыми ракетами Tomahawk, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, США устроили в Минабе «бойню».

«Они запустили два Tomahawk. Цель была лишь в том, чтобы добиться максимального количества жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей»,— сказал дипломат в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В тот же день был нанесен удар по школе «Шаджаре Тайебе» в Минабе. Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что «иногда случаются трагические ошибки», хотя официально американские власти вину не признавали. Иран намерен привлечь международные организации к расследованию атаки. По данным CBS, США нанесли удар по школе из-за устаревших разведданных. The New York Times писала, что удар стал «результатом ошибки в определении целей».

