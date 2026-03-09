Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Иран намерен привлечь международные организации к расследованию атаки на школу

Иранские власти собирают доказательства удара по школе для девочек в Минабе на юге страны, чтобы передать их в международные организации. Об этом сообщила официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани.

«Вопрос рассматривается как нарушение международного права, в этой связи проводится детальное документирование этого преступления. В повестку также включено разбирательство по международно-правовым каналам, в том числе через профильные международные организации»,— сказала госпожа Мохаджерани в разговоре с «РИА Новости».

По ее словам, в результате удара по школе погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников. Восемь сотрудников школы выжили, 12 числятся пропавшими без вести.

Школа «Шаджаре Тайебе» попала под ракетный удар в первый день операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. По версии иранской стороны, атака была совершена с американской авиабазы «Аль-Дафра» в ОАЭ. Представители американской администрации признали, что США наносили удары по району, где находится школа, сообщал NBC News. Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по иранской школе нанес сам Иран.

