CBS: США нанесли удар по школе в Иране из-за устаревших разведданных

США, вероятно, несут ответственность за удар по школе для девочек на юге Ирана, где погибли почти 170 человек, сообщает CBS News. По его данным, удар по школе могли нанести из-за устаревших разведданных.

Канал ссылается на источник, знакомый с предварительными данными расследования инцидента. По его словам, США не ставили целью именно школу и, «возможно, нанесли удар по ней по ошибке», неверно определив этот район как часть иранской военной базы. Еще два источника канала уточнили, что вооруженные силы Израиля в тот день не проводили операций в этом районе.

Как отмечает CBS, рядом со школой находятся два объекта Корпуса стражей исламской революции. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли утверждает, что расследование трагедии еще не завершено. Об этом также заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Он уверяет, что американские военнослужащие никогда не наносят ударов по мирным жителям.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В тот же день была атакована школа «Шаджаре Тайебе», жертвами атаки стали 168 человек. Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что «иногда случаются трагические ошибки». Иран намерен привлечь международные организации к расследованию атаки. Ее, по данным КСИР, осуществили с американской авиабазы в ОАЭ. 7 марта Иран нанес по ней удары.