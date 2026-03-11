Нет у операции конца

Американские законодатели так и не получили разъяснения по поводу целей и сроков военной операции США в Иране и опасаются ее губительных последствий для экономики и национальной безопасности страны. После состоявшегося 10 марта закрытого брифинга администрации Трампа в Сенате США представители обеих партий признали отсутствие у Белого дома понимания того, чего и какой ценой добивается Америка. В полной неясности пребывает и само окружение президента США. В этой ситуации пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт была вынуждена заявить, что определить достижение конечных целей операции в Иране будет способен только сам президент Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Администрация США продолжает серию закрытых брифингов в Сенате, разъясняющих смысл американской военной операции «Эпическая ярость», начатой 28 февраля.

Запланированному на 22:00 мск 11 марта брифингу в комитете по разведке Сената за день до этого предшествовали слушания в комитете по вооруженным силам, которые повергли членов верхней палаты Конгресса США в состояние шока.

«После этого брифинга я напуган как никогда»,— признался сенатор-демократ Ричард Блюменталь. «У нас не стало больше ясности по поводу приоритетов, будь то уничтожение ядерного потенциала Ирана, уничтожение их ракет, изменение режима или прекращение их террористической деятельности»,— добавил господин Блюменталь. «Похоже, что конца этому не видно. Президент на одном дыхании говорит, что все почти закончилось, и в то же время заявляет, что все только начинается. Это какое-то противоречие»,— продолжал один из наиболее влиятельных законодателей-демократов. В связи с этим он высказал свое главное опасение, что поиск иранской стратегии может в итоге подтолкнуть президента США к проведению сухопутной операции, грозящей Америке непредсказуемыми последствиями.

Схожее мнение высказал присутствовавший на тех же слушаниях сенатор-демократ Крис Мерфи, назвавший ситуацию «абсолютно непоследовательной». «Мы не сможем достичь ни одной из заявленных нами целей. На самом деле у нас нет никакой возможности уничтожить их ядерную программу, потому что большая ее часть находится под землей, если только мы не начнем наземное вторжение, что будет еще более катастрофично и еще менее популярно»,— открыл администрации США глаза на иранскую реальность сенатор Мерфи.

Еще один представитель Демократической партии, сенатор Элизабет Уоррен, ранее боровшаяся за право участвовать в президентских выборах 2020 года, а сегодня вошедшая в группу наиболее непримиримых критиков операции «Эпическая ярость», обратила внимание на растущую цену вопроса для американских налогоплательщиков. «Единственное, что кажется очевидным,— это то, что, в то время как 15 млн американцев остались без медицинской страховки, на бомбардировки Ирана выделяется миллиард долларов в день»,— сокрушенно заметила госпожа Уоррен.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, по оценке Пентагона, первые удары США по Ирану обошлись в $5,6 млрд.

Отвечая демократам, бьющим тревогу по поводу цены вопроса, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун подтвердил, что США ежедневно тратят на операцию против Ирана по $900 млн. «Это значительная цифра, но я считаю, что у нас хорошие позиции. Мы добиваемся наших целей. Это важная миссия, которую необходимо выполнить, и я надеюсь, что она будет завершена в ближайшее время»,— добавил Джон Тун.

Республиканцы, имеющие незначительное большинство в обеих палатах Конгресса США, поддержали операцию против Ирана. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст поблагодарил президента Трампа за действия против Ирана, заявив, что глава Белого дома использует свои конституционные полномочия, чтобы защитить США от якобы «неотвратимой угрозы», исходящей от Тегерана.

В то же время член палаты представителей Конгресса США от Южной Каролины республиканка Нэнси Мейс заявила, что «не хочет отправлять сыновей и дочерей Южной Каролины на войну с Ираном».

На этом фоне опрос, проведенный с 6 по 9 марта агентством Reuters совместно с международной службой Ipsos, показал, что 60% американцев ждут затяжной операции против Ирана.

Только одна треть — 36% — считает, что военная кампания скоро закончится. Кроме того, 67% американцев ожидают роста цен на бензин в течение года. В целом 49% респондентов отмечают, что военная операция окажет преимущественно негативное влияние на их личное финансовое положение.

Учитывая настроения в американском обществе и Конгрессе США, советники президента Трампа рекомендуют ему искать выход из войны, чтобы не лишиться общественной поддержки. Об этом, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Когда цены на газ и нефть растут, растет и все остальное, что может привести к серьезным проблемам»,— отмечает издание. По информации The Wall Street Journal, окружение президента считает необходимым реализовать план выхода из конфликта и преподнести это как следствие достижения поставленных целей.

В полной неясности по поводу того, сколько еще и с какими результатами продлится военная операция, пребывают и члены ближайшего окружения Трампа.

На вопрос журналиста CNBC о том, когда закончится кампания в Иране, спецпосланник президента Стивен Уиткофф ответил кратко: «Я не знаю».

Сам же президент Трамп, общаясь с журналистами 10 марта в Дорале (штат Флорида), подтвердил существование разногласий по Ирану в высшем руководстве США. Отвечая на вопрос об отношении к операции «Эпическая ярость» вице-президента Джей Ди Вэнса, президент Трамп признался: «Я бы сказал, что он в философском плане был настроен несколько иначе, чем я. Думаю, он с меньшим энтузиазмом смотрел на перспективы проведения операции. Но я считал, что мы должны были это сделать. Я не чувствовал, что у нас был выбор».

Вопрос президенту о позиции второго лица в его администрации был связан с сообщениями о том, что решение начать кампанию против Ирана углубило раскол среди сторонников Дональда Трампа в движении MAGA (Make America Great Again), убежденным сторонником которого является и Джей Ди Вэнс.

Как сообщает газета The New York Times, «внутри администрации некоторые чиновники начинают проявлять пессимизм по поводу четкой стратегии завершения войны». «Однако они стараются не высказывать это напрямую президенту, который неоднократно заявлял о полном успехе операции»,— отмечает издание, добавляя, что главными «говорящими головами», объясняющими успехи в Иране, вынуждены выступать министр войны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио.

В ситуации нарастающей неопределенности в обеих ветвях американской власти по поводу будущего операции в Иране Кэролайн Левитт нашла способ разом отсечь множащиеся неудобные вопросы, дав понять, что ответы знает только Дональд Трамп и никто другой. «Президент Трамп определит, когда Иран безоговорочно капитулирует и перестанет представлять реальную и непосредственную угрозу для США и наших союзников»,— осадила пыл журналистов на брифинге в Белом доме Кэролайн Левитт.

Сергей Строкань