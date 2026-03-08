Постпред США при ООН об ударе по школе в Иране: трагические ошибки случаются

Постпред США при ООН Майк Уолц не подтвердил причастность Соединенных Штатов к удару по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. При этом господин Уолц добавил, что «иногда случаются трагические ошибки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Могу сказать вам, как ветеран, совершенно однозначно, Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Иногда, конечно, случаются трагические ошибки»,— сказал господин Уолц в эфире ABC News.

Майк Уолц добавил, что США проводят расследование обстоятельств атаки на школу. «Мы видели подобные инциденты и раньше. Пусть решат следователи»,— сказал постпред США.

Школа «Шаджаре Тайебе» попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. Иран сообщил о 171 жертве и 90 пострадавших. По версии КСИР, атака была совершена с американской авиабазы «Аль-Дафра» в ОАЭ. Представители американской администрации признали, что США наносили удары по району, где находится школа, сообщил NBC News. Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по иранской школе для девочек в Минабе на юге страны был нанесен самим Ираном.