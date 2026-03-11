NYT: США ударили по школе в Иране из-за ошибки при определении цели

В процессе расследования, которое ведется в Пентагоне, установлено, что США несут ответственность за удар ракетой Tomahawk по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в иранском Минабе. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщили неназванные американские чиновники со ссылкой на предварительные выводы следствия.

Как пишет NYT, удар по школе стал «результатом ошибки в определении целей»: американские военные хотели атаковать иранскую военную базу, частью которой прежде было здание школы. Центральное командование США принимало решение, используя устаревшие разведданные. Об этом также сообщал источник CBS News.

8 марта иранское агентство Mehr опубликовало видео, на кадрах которого Tomahawk атакует объект Корпуса стражей исламской революции (как утверждается, там расположена военно-морская база Ирана). После удара ракеты видны клуба дыма и слышны крики очевидцев. Затем камера поворачивается чуть вправо, где расположена школа для девочек: над ней также поднимаются клубы дыма. Анализируя сообщения об ударах, фотографии и видео очевидцев журналисты NYT пришли к выводу, что школа подверглась обстрелу одновременно с ударом по военно-морской базе.

Удар был нанесен 28 февраля. Это суббота, но в Иране в этот день ведут занятия, поэтому в школе находились ученицы и учителя. Иранская сторона сообщала о гибели не менее 150 учениц (по другим данным официальных лиц Исламской Республики погибли 175 человек, включая взрослых). Пентагон, комментируя произошедшее, настаивает, что ведется расследование. Президент США Дональд Трамп при этом говорил, что, «по его мнению, это сделал Иран», так как иранские боеприпасы «очень неточны». У Ирана, а также у Израиля нет ракет Tomahawk на вооружении.

Лусине Баласян