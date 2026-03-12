Цена нефти Brent на ICE вновь превысила $100 за баррель

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 10,45%, до $101,59 за баррель. По данным на 8:39 мск Brent замедлила рост и торгуется на отметке $100,3 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле растет на 12,9%, до $94,2 за баррель.

Нефть начала дорожать из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который блокировал Иран в ответ на военную операцию США и Израиля. На этой неделе Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 34% — до $78,84 за баррель. В Goldman Sachs ожидают постепенной нормализации ситуации в Ормузском проливе в ближайший месяц. Если этого не произойдет, аналитики считают, что стоимость барреля Brent в конце года может достигнуть $93.

Об экономических последствиях военного конфликта — в материале «Ъ» «Шок и инфляционный трепет».