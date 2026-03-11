«РИА Новости»: эвакуированные с иранской АЭС «Бушер» россияне прибыли в Москву

Российские сотрудники иранской АЭС «Бушер», эвакуированные после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, прибыли в Москву. Они вернулись в Россию через Армению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Строительство новых блоков АЭС «Бушер» решили приостановить.

Ночью 11 марта с объекта эвакуировали 150 российских сотрудников, а также членов их семей. В Бушере остаются еще около 450 российских сотрудников. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал ситуацию на АЭС «Бушер» «очень сложной и напряженной».