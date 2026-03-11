С АЭС «Бушер» в Иране эвакуировали еще 150 россиян

На АЭС «Бушер» в Иране остаются почти 450 российских сотрудников, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Сегодня ночью был завершен второй этап эвакуации российского персонала и членов их семей. Через Армению в Россию направляются 150 человек.

«Ночью пересекли границу Армении и уже находятся на пути в нашу страну»,— рассказал господин Лихачев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В числе своих целей Вашингтон называл прекращение иранской ядерной программы. В ответ Тегеран наносит удары по американским военным базам, расположенным в Персидском заливе. 3 марта стало известно, что строительство новых блоков АЭС «Бушер» приостановлено. Из Ирана превентивно эвакуировали детей сотрудников «Росатома» и избыточный персонал — всего 94 человека.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Иранские командиры вошли во вкус».